Львов, Украина, , 03:36 — REGNUM Военные прокуроры выявили недостачу бронетанкового имущества общей стоимостью более 8,9 млн гривен (23,7 млн рублей) в одной из воинских частей во Львовской области. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе военной прокуратуры западного региона Украины.

Многомиллионная недостача была обнаружена в ходе внеплановой инвентаризации материальных ценностей. «Нехватку» бронетехники прокуроры объяснили многочисленными правонарушениями в воинской части, в частности, ненадлежащим учётом и отсутствием внутреннего контроля за имуществом.

По факту недостачи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение к военной службе) УК Украины. Расследование по делу проводит территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове.

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