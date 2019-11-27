Аллаиха, , 02:44 — REGNUM В Аллаиховском районе Якутии у семейно-родовой общины из ледника украли 10 мешков рыбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу. Установлено, что весь улов, который община хотела продать, похитил бывший 20-летний работник общины. Его уволили за злоупотребление спиртным.

Предприимчивый парень, представился перекупщику продавцом, сказал, где хранится рыба и получил деньги. За 10 мешков ему заплатили 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, рыба возвращена общине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция ищет воров, которые украли из квартиры администратора одного из баров на Невском проспекте 10 млн 150 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро.