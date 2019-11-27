Петропавловск-Камчатский, , 02:24 — REGNUM Вновь временно закрыто движение транспорта по дороге Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский в Камчатском крае из-за размыва дорожного полотна, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что дорогу размыло из-за перелива морской воды на песчаной косе. Протяженность дороги по этому участку составляет 14 километров. Отмечается, что жители ближайших населенных пунктов уже оповещены о закрытии дороги. Также спасатели призывают отказаться от поездок в этот район.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дорогу на Октябрьский из-за перелива морской воды закрывали 18 ноября. Тогда, после проведения восстановительных работ был открыт участок дороги, проходящей по песчаной косе.

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