Санто-Доминго, , 02:06 — REGNUM Семеро российских граждан, попавших в больницы после ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 26 ноября сообщает издание Listin Diario.

Всего в результате аварии, по разным данным, пострадали от 17 до 18 российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в автобусе, который столкнулся с грузовым автомобилем в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России.

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