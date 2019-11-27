Сантьяго, , 09:40 — REGNUM В Чили 21-летний студент Густаво Гатика полностью лишился зрения на оба глаза в результате пулевых ранений, полученных им от полицейских в ходе разгона массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«В связи с тяжестью увечий, диагноз — полная потеря зрения на оба глаза», — говорится в заключении врачей клиники Святой Марии, куда молодой человек был помещён 9 ноября, будучи раненным.

На один глаз Гатика ослеп мгновенно. В больнице хирурги боролись за хотя бы частичное сохранение зрения на втором.

Юноша был ранен во время мирного протеста на Площади Достоинства, когда он пытался запечатлеть происходящее на фотокамеру. Полицейские выстрелили ему дробью прямо в глаза.