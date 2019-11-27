Санто-Доминго, , 01:16 — REGNUM Видео с места дорожной аварии автобуса в Доминиканской Республике, в котором находились туристы из России, опубликовано газетой Listin Diario.

На представленных видеокадрах видно лежащий на боку пассажирский автобус на проезжей части. Также видео демонстрирует часть грузового автомобиля, лежащую в нескольких метрах от обочины в траве. При этом автобус, практически перегородивший проезжую часть, не образовал пробку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября пассажирский автобус с туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся недалеко от города Игуэй в Доминиканской Республике. На момент ДТП в автобусе находились около 70 человек. Среди них было и 39 граждан России. По предварительным данным, тяжелые травмы получили только семь человек.

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