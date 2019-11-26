Симферополь, , 23:46 — REGNUM Женщина и трое детей отравились неустановленным веществом в Симферополе. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

По предварительным данным, дети стали жаловаться на плохое самочувствие, мать вызвала бригаду скорой помощи. До приезда медиков на месте ЧП погиб 10-месячный ребёнок. После прибытия женщины и детей в больницу скончался ещё один ребёнок, девочка восьми лет.

В настоящее время под наблюдением врачей в реанимации находятся мать и ребёнок пяти лет. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По версии следственного комитета, мать с детьми могли отравиться неизвестным веществом. При этом отмечается, что утечки угарного газа в доме, где проживает семья, не выявлено.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели учащегося 8 класса в городе Биробиджане от отравления газом.

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