Лондон, , 23:32 — REGNUM Десять нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, обнаружили экстренные службы в грузовом автомобиле на востоке Великобритании. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба полиции.

Информация о том, что в одном из грузовиков нелегально перевозятся люди, поступило сотрудникам полиции в 14:20 по местному времени (17:20 мск). Грузовик остановили для проверки возле одной из станций техобслуживания в городе Годманчестере, в графстве Кембриджшир.

На место обнаружения мигрантов прибыли несколько машин скорой помощи, но людям помощь не понадобилась. Среди нелегалов была одна беременная женщина.

По подозрению в причастности к организации нелегальной миграции полицией были задержаны два человека. Начато расследование обстоятельств дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 26 нелегальных мигрантах, которые были обнаружены в охлаждающем контейнере на пароме в Нидерландах.

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