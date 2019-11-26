Казань, , 23:15 — REGNUM Верховный суд Татарии изменил приговор в отношении бывшей главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. В результате, срок отбывания наказания сократился более чем вдвое.

Согласно решению суда, Даутовой зачли нахождение под домашним арестом из расчёта одни к одному и срок пребывания в СИЗО — один к 1,5. Теперь из 37 месяцев лишения свободы суд зачел, что 19 месяцев экс-банкир уже отбыла, сообщает «Бизнес-online».

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Как сообщало ИА REGNUM, банк «Спурт» 21 июля 2017 года лишился лицензии после того, как ЦБ РФ выявил, что казанский банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски — участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта, который реализовывало подконтрольное Даутовой юрлицо.

Установлено, что Даутова намеренно предоставила Центробанку России фальсифицированную отчетность, пытаясь скрыть основания для отзыва лицензии у банка «Спурт». Кроме того, ее банк кредитовал связанные с Даутовой компании ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». В результате образовалась невозвратная кредитная задолженность этих компаний на сумму 2,4 млрд рублей.

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В июне 2019 года Даутова признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка, а также в злоупотреблении полномочиями. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц в колонии общего режима.