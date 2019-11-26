Санта-Барбара, США, , 22:34 — REGNUM Более шести тыс. человек были эвакуированы из-за природного пожара в американском штате Калифорния. Об этом 26 ноября сообщает агентство Associated Press.

Пожар площадью более 16 кв. км полыхает недалеко от города Санта-Барбара, распространение пламени происходит в сторону города с населением около 92 тыс. человек. Под угрозой из-за пожара находятся около 2,4 тыс. строений.

К борьбе с лесным пожаром привлечены более 600 сотрудников службы пожарной охраны. Около 1,4 тыс. человек были отключены от энергоснабжения в целях безопасности.

Если сдержать распространение огня не удастся, то электричество будет отключено ещё у 14 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации отделения анимационной студии Warner Brothers в связи с лесными пожарами в Калифорнии.

Читайте ранее в этом сюжете: Студию Warner Brothers эвакуировали в связи с пожарами в Калифорнии