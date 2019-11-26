Тирана, , 22:22 — REGNUM Число людей, погибших от землетрясения в Албании, достигло 20 человек, сообщает 26 ноября издание Albanian Daily News со ссылкой на военное ведомство страны.

Не исключено, что список погибших может увеличиться, так как в списках пропавших без вести числятся десятки людей.

«Сильное землетрясение привело во вторник к гибели 20 человек, подтвердило министерство обороны. Тем временем 42 человека спасены из-под развалин, спасательная операция продолжается в Дурресе и городе Тумане», — сообщает издание.

В то же время албанский телеканал Top сhannel утверждает, что число погибших уже достигло 21.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября возле столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Обрушилось несколько зданий, общее число пострадавших до сих пор не установлено.

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