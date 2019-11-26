Афины , , 22:16 — REGNUM Фасад Пирейской митрополии Элладской православной церкви (ЭПЦ) повредили неизвестные, забросав здание камнями и бутылками. Об этом 26 ноября сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.

По данным агентства, нападение на церковь злоумышленники совершили рано утром 26 ноября. Фасаду были нанесены повреждения, в частности, было разбито защитное стекло, закрывающее изображение Иисуса Христа.

На место происшествия по вызову священнослужителей прибыла полиция. В настоящее время начаты мероприятия по розыску злоумышленников.

В свою очередь, митрополит Пирейский Серафим пояснил журналистам, что будет молиться за покаяние и спасение людей, совершивших нападение на церковь и посягнувших таким образом на святую веру. Митрополит известен своими высказываниями по многим вопросам, актуальным для внутренней политики Греции. Кроме того, он выступает против признания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции парламент не поддержал отделение церкви от государства.

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