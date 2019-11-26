Киров, , 22:03 — REGNUM Ленинский районный суд Кирова признал виновным 33-летнего бывшего оперативного уполномоченного УФСКН (управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) по Кировской области и двух его подельников по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

Установлено, что бывший полицейский в 2014 году создал и затем руководил магазином, через который осуществлялась продажа синтетических наркотических средств посредством так называемых «закладок». Тогда же он возглавил межрегиональное подразделение другого интернет-магазина, который занимался аналогичной деятельностью, но уже не только в Кировской области, но и в Приморском крае, Республике Коми, а также в Крыму.

Бывшего оперативника задержали в конце октября 2017 года, и до этого момента он совершил 103 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. При задержании подельников и самого создателя «бизнеса» из незаконного оборота изъято более 14 кг смесей, содержащих наркотические средства.

Экс-сотрудник наркоконтроля получил 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 800 тыс. рублей, его подельники — 14 и 8 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению деятельности наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков. В ходе масштабной операции ведомства на территории десяти российских регионов было изъято из незаконного оборота около «440 кг наркотических средств, стоимость которых составляет 650 млн рублей».