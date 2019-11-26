Нижний Новгород, , 21:42 — REGNUM В дома жителей Ленинского района, оставшихся без отопления с утра 26 ноября, возвращается тепло. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

Ремонтные работы были завершены к 16:00 мск, в настоящее время теплоноситель подается в штатном режиме. В ликвидации последствий аварийной ситуации участвовала бригада АО «Теплосети» в составе 5 человек и 2 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде произошли три коммунальные аварии подряд. 25 ноября без отопления остались 302 многоквартирных дома, а также 11 детских садов и 6 школ в Советском районе. При устранении аварии на теплосети было обнаружено еще одно повреждение, которое потребовало дополнительных ремонтных работ. Утром 26 ноября без тепла остались жители Ленинского района — 59 домов и две школы.

Средняя температура воздуха в эти дни в светлое время суток составляла — 6… — 7 °C.