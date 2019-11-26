Уфа, , 21:41 — REGNUM 75 жителей были эвакуированы спасателями из-за пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Уфе. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Информация о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Мушникова поступила в региональное ведомства в 19:49 мск. Загорелась квартира на пятом этаже.

На месте пожара работают 36 человек, в том числе спасатели, медики и полиция, и 11 единиц техники. В здании работают звенья газодымозащитной службы. Данных о пострадавших не поступало.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 20:33 мск. Тушение пожара продолжается. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека при пожаре в частном жилом доме в Горно-Алтайске.

Читайте ранее в этом сюжете: На пожаре в центре Горно-Алтайска погиб человек