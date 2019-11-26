Париж, , 22:15 — REGNUM Крупную деталь, оторвавшуюся от самолёта фирмы Airbus обнаружил у себя в саду житель города До на юге Франции. О происшествии 26 ноября сообщил телеканал France-3.

Инцидент произошёл 19 ноября, город До расположен примерно в 10 километрах от аэропорта Тулуза-Бланьяк, где проходят коммерческие рейсы и испытательные полёты корпорации Airbus. Житель города обнаружил деталь шириной 50 см и длиной 1м у себя в саду.

Представитель компании Airbus подтвердил журналистам принадлежность найденной детали одной из моделей самолётов, изготовленной на заводах корпорации.

Отмечается, что падение детали не вызвало каких-либо разрушений в городе. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации людей из Капитолия в Вашингтоне из-за подозрительного самолёта в воздушном пространстве над городом.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Капитолия в Вашингтоне эвакуировали людей из-за подозрительного самолёта