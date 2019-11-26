Ульяновск, , 21:22 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске, где ведётся мониторинг загрязнения окружающей среды, выявлено ещё семь новых источников загрязнения. Об этом сообщает администрация областного центра.

В ходе рейда 25 ноября сотрудниками управления по охране окружающей среды на проездах Инженерный и Максимова обнаружено семь производств, загрязняющих атмосферный воздух. Полученные материалы переданы в региональное министерство природных ресурсов для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

В администрации Ульяновска со ссылкой на данные областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что с 7 по 23 ноября в границах Нового города зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки и рейды начались после многочисленных жалоб жителей в прошлом году на смог, запах гари и дым в Ульяновске. В частности, в декабре 2018 года выявлено девять предприятий микробизнеса, производящих товары народного потребления и осуществляющих выбросы загрязняющих веществ. Всего за год в поле зрения попало 29 объектов микробизнеса. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тогда высказал мнение, что «нужно искать решение проблемы, чтобы прекратить эту вакханалию».