Ростов-на-Дону, 26 ноября 2019, 21:11 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Air Armenia, летевший из Еревана в Москву, совершил вынужденную посадку Ростове-на-Дону. Об этом сообщили вечером 26 ноября в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.
Как отмечается, авиалайнер приземлился на запасной аэродром «по техническим причинам». Каких-либо подробностей при этом не приводится.
По данным комитета гражданской авиации Армении, за пассажирами рейса был отправлен резервный борт, который уже вылетел в московский аэропорт «Внуково».