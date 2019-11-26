Воронеж, , 21:02 — REGNUM Слесарь филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» погиб при проведении работ по опрессовке оборудования в котельной в Воронеже 26 ноября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Прокуратура начала проверку.

Как установлено, при проведении работ по опрессовке оборудования в котельной по пер. Ботанический, 45 «к» «в результате повышения давления воды произошло частичное разрушение резервной ёмкости, что привело к гибели 34-летнего слесаря».

В Управлении по делам ГО и ЧС Воронежа подчеркнули, что взрыва в котельной не было.

В результате происшествия без отопления осталось 99 жилых домов — точное количество жителей, попавших в зону отключения, в мэрии пока не называют. Также без тепла — три детсада, школа, две поликлиники.

«Губернатор Александр Гусев дал поручение профильному зампреду облправительства Сергею Честикину (курирует ЖКХ) войти в состав комиссии, где уже работают мэр Воронежа Вадим Кстенин и коммунальные предприятия. Комиссия сейчас изучает обстоятельства трагедии, о дальнейших её решениях будет сообщено дополнительно», — пояснили в пресс-центре правительства региона.

Подачу тепла обещают возобновить в ближайшее время.

Добавим, это уже второе ЧП в котельной в Воронеже с начала года — в конце января при обрушении здания котельной пострадал один сотрудник, 200 человек остались без тепла.