Бангкок, , 21:11 — REGNUM Туристические зоны вокруг каналов в столице Таиланда городе Бангкоке намерена создать администрация города. Об этом 26 ноября сообщает The Thaiger.

В текущем году был отремонтирован один из старых каналов Бангкока, вокруг него были созданы специальные зоны для туристов. Положительный опыт было решено применить и при реставрации каналов Khlong Prawet Burirom и Khlong Bang Luang, которая намечена на 2020 год. Реставрационными работами займётся департаментом культуры, спорта и туризма под руководством администрации Бангкока.

Предполагается создать вокруг каналов специальные туристические зоны и разработать специальные маршруты для экскурсий с целью ознакомления туристов с тайским образом жизни.

Всего в Бангкоке насчитывается 1825 каналов (клонгов), из-за них город получил второе название — Восточная Венеция. Туристам часто предлагают поездки на лодке по каналам города, особенно популярны у гостей города плавучие рынки.

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