Тирана, 26 ноября 2019, 20:46 — REGNUM Число жертв землетрясения в Албании достигло 18, сообщает 26 ноября Agence France-Presse.
Данные предоставило албанское министерства обороны. Пострадали сотни человек.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Албании. Больше всего пострадал город Дуррес, а также столица, где из-за подземных толчков разрушено порядка пяти сотен зданий.
Эпицентр землетрясения находится в десятке километров от города Шиджак. Глубина залегания очага землетрясения — десять километров.
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