Тирана, , 20:46 — REGNUM Число жертв землетрясения в Албании достигло 18, сообщает 26 ноября Agence France-Presse.

Данные предоставило албанское министерства обороны. Пострадали сотни человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Албании. Больше всего пострадал город Дуррес, а также столица, где из-за подземных толчков разрушено порядка пяти сотен зданий.

Эпицентр землетрясения находится в десятке километров от города Шиджак. Глубина залегания очага землетрясения — десять километров.

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