Ростов-на-Дону, , 20:39 — REGNUM Самолет Boeing 737−500 авиакомпании «Армения», совершавший рейс из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.

В сообщении пресс-службы сказано, что авиалайнер Boeing 737−500 авиакомпании «Армения» с бортовым номером EK 73 736 был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту «Платов» города Ростова-на-Дону. Причина вынужденной посадки ведомством не указана.

По предварительным данным, самолёт совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Также сообщается, что пассажиры авиарейса Ереван — Москва вылетели из аэропорта Ростова-на-Дону в пункт назначения запасным рейсом авиакомпании «Армения».

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах крушения пассажирского самолёта Boeing 737, которое произошло в Ростове-на-Дону в 2016 году.

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