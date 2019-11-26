Великие Луки, Псковская область, , 20:12 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который летом 2019 года устроил стрельбу из пневматического оружия по подросткам, игравшим в футбол. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Следствие установило, что преступление было совершено вечером 16 июня 2019 года. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения и из окна своей квартиры «произвёл прицельный выстрел из спортивного пневматического оружия в подростка, который со сверстниками играл в мяч во дворе дома». 16-летний подросток получил пулевое ранение грудной клетки, сумел убежать и только благодаря своевременной помощи медиков остался жив.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ходе обыска у подозреваемого, помимо пневматической винтовки с оптическим прицелом, были также изъяты травматический пистолет и патроны.

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