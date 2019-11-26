Вильнюс, , 19:50 — REGNUM В больнице Каунаса от ожогов, несовместимых с жизнью, скончался 52-летний пациент, который лечился от тяжёлой формы туберкулёза. По данным портала литовской газеты Lietuvos rytas, пациент скончался после того, как ночью закурил в палате, после чего загорелись постельное бельё и одежда пациента.

Как отмечает прибалтийское новостное агентство BNS, ночная смена дежурных врачей оперативно отреагировала на пожар в палате, огонь был потушен, а пострадавший из туберкулёзной больницы был срочно направлен в реанимационное отделение другой больницы. Инцидент произошёл 22 ноября. Сегодня, 26 ноября, медики сообщили, что от полученных ожогов пациент скончался.

Дело передано в полицию. Подчёркивается, что скончавшийся страдал от особо тяжёлой формы туберкулёза, которая трудно поддаётся лечению и устойчива к лекарствам. При этом пациент постоянно нарушал правила больницы и не отказывался от вредных привычек — продолжал курить.