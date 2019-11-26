Тамбов, , 19:42 — REGNUM Один человек погиб, семеро получили тяжёлые травмы в результате автоаварии в Тамбове вечером 26 ноября.

Как сообщает ProТамбов, авария произошла на пересечении улиц Советская и Астраханская — здесь. На регулируемом перекрёстке столкнулись Nissan и «Лада Приора». От удара иномарка вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. В результате одна женщина погибла, семь человек пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает оперативная группа.

Известно, что трое пострадавших госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в состоянии средней тяжести, четверым медики оказали помощь и отпустили домой.