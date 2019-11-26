Дамаск, , 19:40 — REGNUM Возле сирийского города Рас-эль-Айн взорван заминированный автомобиль, погибли и пострадали десятки людей, сообщает 26 ноября турецкое военное ведомство.

Машина была взорвана в деревне Телль-Халиф к западу от Рас-эль-Айна.

По утверждению минобороны Турции, в результате взрыва 17 человек погибли, более 20 человек получили ранения.

Турецкие военные утверждают, что взрыв был организован Рабочей партией Курдистана и Силами самообороны сирийских курдов, которые в Турции считаются террористическими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, в этих районах Сирии турецкая армия и подконтрольные Турции боевики проводили операцию против сирийских курдов, остановленную 23 октября после подписания российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.

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