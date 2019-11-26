Каменск-Уральский, Свердловская область, 26 ноября 2019, 19:25 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском закрыты две группы детсада №79. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Группы закрыты на карантин. Поводом стало отравление троих детей. Предположительно, они отравились рыбными котлетами.
Как сообщало ИА REGNUM, родители воспитанников детсада заметили признаки отравления и обратились к медикам. Прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверку.
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