Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:25 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском закрыты две группы детсада №79. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Группы закрыты на карантин. Поводом стало отравление троих детей. Предположительно, они отравились рыбными котлетами.

Как сообщало ИА REGNUM, родители воспитанников детсада заметили признаки отравления и обратились к медикам. Прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверку.

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