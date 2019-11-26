Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:19 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском из детского сада №79 в больницу доставлены трое детей. Это произошло после употребления ими рыбных котлет, пишут местные СМИ.

В больницу обратились родители детей 2013 и 2016 года рождения. Медики оказали воспитанникам детсада первую помощь.

Как сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры, по факту ЧП идёт проверка. В ней участвуют и сотрудники Роспотребнадзора.

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