Черкассы, Украина, , 19:36 — REGNUM Два уголовных дела были возбуждены правоохранительными органами после массового ДТП с участием десяти автомобилей и пассажирского автобуса на Украине. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба управления Национальной полиции по Черкасской области.

Авария с участием автобуса, пяти грузовых и пяти легковых автомобилей произошла утром 26 ноября на автотрассе Киев— Одесса. В результате аварии травмы получили три человека.

По факту ДТП были открыты два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения, и о нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Санкции по данным статьям предусматривают наказание от трёх лет ограничения свободы по первой статье и до пяти лет лишения свободы по второй.

Изучаются причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной массового ДТП могла стать гололедица на проезжей части.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 11 транспортных средств в Черкасской области на Украине.

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