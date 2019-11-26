Ульяновск, , 19:05 — REGNUM В Ульяновской области, где 25 ноября проходила спасательная операция по переправе более 60 рыбаков с оторвавшейся льдины, трагедией могла обернуться прогулка по льду Свияги группы детей. Их заметили очевидцы и сообщили в службу спасения, сообщает 26 ноября администрация Ульяновска.

Горожане сообщили в службу спасения, что вечером 25 ноября на Московском шоссе по льду реки Свияга гуляют дети. На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы, которые сопроводили детей на берег и провели с ними «профилактическую беседу, разъяснив опасность выхода на неокрепший лёд».

Спасатели напоминают, что особую опасность лёд представляет для детей, так без присмотра взрослых они могут так увлечься игрой, что это может закончиться трагедией. Они призывают родителей не оставлять детей без присмотра и рассказать об опасности игр на льду.

«Провал под лёд даже в неглубоком водоёме может оказаться для ребенка смертельным», — подчёркивает первый заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 25 ноября в ГУ МЧС по Ульяновской области поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан в Мелекесском районе. По данным спасателей, в 13:20 спасены 19 человек, в 14:00 на берег доставлены ещё 40 человек, а в 14:40 спасательная операция завершена — спасены 64 рыбака. По данным муниципальных властей, из-за проталин на реке «80 рыбаков не могли добраться до берега».

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