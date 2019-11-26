Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Подозрительный самолёт в небе над Вашингтоном стал причиной эвакуации людей из Капитолия. Об этом 26 ноября сообщает телекомпания NBC.

По данным телеканала, доступ в резиденцию президента США был ограничен в 09:00 по местному времени (17:00 мск). Всех посетителей вывели из Капитолия, был ограничен доступ к Белому дому.

Также сообщается, что по тревоге в воздух были подняты истребители. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, меры были предприняты из-за потенциального нарушения ограниченного воздушного пространства над Вашингтоном.

По предварительной информации, блокировка доступа к Капитолию и Белому дому была снята через 20 минут после ограничения. Как поясняет телеканал со ссылкой на должностных лиц, самолёт не является враждебным. Подробности ЧП не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Белого дома из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне.

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