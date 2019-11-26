Римини, Италия, , 18:55 — REGNUM 26 ноября двое мигрантов североафриканского происхождения попытались обокрасть гражданку Польши в итальянском городе Римини. После того, как им не удалось это сделать, они её избили. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Пострадавшая рассказала о происшествии болонской газете «il Resto del Carlino». 40-летняя Виолетта приехала в Италию в поисках работы в туризме. «Я вышла из отеля, в котором ночевала, чтобы обойти туристические фирмы и узнать, не нужны ли им сотрудники. Это было в 7:00. Не успела я ступить на тротуар, как ко мне подошли двое парней — полагаю, что они были из Северной Африки — довольно молодые, им максимум 20−25 лет», — заявила пострадавшая.

«Сначала они попросили у меня денег, говорили по-итальянски. Угрожали: «нам не нужны монеты, дай нам 20 либо 50 евро…». Я ответила, что у меня нет таких денег. В этот момент один из них начал дергать мою сумку, чтобы вырвать ее», — дополнила Виолетта.

Затем преступники нанесли ей несколько ударов в лицо и по голове, Виолетта упала, но ей удалось встать и убежать. «Я боялась за свою жизнь», — подчеркнула женщина.

Как сообщает новостное агентство, она попала в больницу, где провела целый день. Затем она сообщила о преступлении в полицию.