Владимир, , 18:19 — REGNUM В городе Владимире бригада скорой помощи отказалась на носилках нести пожилую пациентку с инсультом и заставили её спускаться с шестого этажа пешком, сообщил портал «Подъём» со ссылкой на мужа женщины.

По словам жителя Владимира, его жене стало плохо вечером 23 ноября. У неё были признаки инсульта. Бригаду скорой помощи пришлось ждать долго. Прибывшие на вызов медики отказались поднимать на шестой этаж носилки, и женщине пришлось спускаться пешком.

Состояние пациентки ухудшилось, когда она спустилась с лестницы. Позже мужу сказали, что спасти его жену не удалось.