Ростов-на-Дону, , 18:28 — REGNUM Международный авиационный комитет (МАК) не только назвал основную причину крушения самолёта Boeing 737 в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, но и назвал сопутствующие факторы, которые привели к трагедии. Об этом говорится в отчёте МАК, передаёт ИА REGNUM.

Самолёт не смог с первого раза приземлиться в воздушной гавани Ростова-на-Дону. Авиалайнер рухнул при попытке экипажа уйти на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей командиром воздушного судна ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловия. Внешние факторы привели к потере контроля за параметрами полета и катастрофе. «Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — следует из отчета.

К факторам, которые способствовали происшествию, отнесены наличие турбулентности и порывистого ветра, психологическая неготовность командира экипажа к выполнению повторного ухода на второй круг, «психологические переживания» первого неудачного захода на посадку, психологическая «растерянность», а также несогласованные действия экипажа.

ИА REGNUM напоминает, что в результате авиакатастрофы в ростовском аэропорту погибли 62 человека, возвращавшиеся из ОАЭ. В память о жертвах рейса установлен мемориал «Прерванный полёт».

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