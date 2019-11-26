Сринагар, Индия, , 18:05 — REGNUM Два человека стали жертвами подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного на территории Джамму и Кашмир в Индии. Об этом 26 ноября сообщает журнал India Today.

В заявлении полиции сказано, что взрыв прогремел возле здания Университета Кашмир в городе Сринагар, который является столицей региона. В результате взрыва погибли два человека, пострадали четверо.

Все пострадавшие были госпитализированы, начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. Выясняется тип взрывчатки, которая была использована для создания взрывного устройства.

Напомним, в начале августа текущего года правительством Индии была отменена статья 370 об особом статусе штата Джамму и Кашмир. Это было сделано для облегчения интеграции штата в государственную систему Индии. Такая мера вызвала протест со стороны Пакистана. Правительством Индии были введены повышенные меры безопасности на территории региона. Силовики Индии постоянно проводят мероприятия по ликвидации террористических ячеек на союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате взрыва в Джамму и Кашмир.

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