Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.

«Поступило сообщение о нарушении воздушного пространства в Вашингтоне, Округ Колумбия», — передаёт телеканал со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Сообщается также, что в качестве срочной меры в небо подняты боевые самолёты.

По данным СМИ, находившимся в Белом доме журналистам было предписано укрыться в комнате для пресс-брифингов.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.