Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авиалайнер Boеing 737−800, летевший из ОАЭ в Ростов-на-Дону, рухнул в марте 2016 года. Экипаж пытался посадить воздушное судно в ростовском аэропорту при плохих погодных условиях. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек.

После трагедии авиакомпания Fly Dubai временно приостанавливала авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Дубаем. Не так давно авиаперевозчик заявил о возобновлении полетов.

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