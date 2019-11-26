Москва, , 17:27 — REGNUM Три человека пострадали в драке из-за автомобильной парковки, которая произошла в Таганском районе Москвы. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Конфликт произошёл утром 25 ноября. У жителей одного из домов в Таганском районе вызвало недовольство решение сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» о демонтаже ограды автостоянки, организованной жителями. Как заявили жильцы, стоянка была согласована с префектурой ЦАО и с представителями управы ещё в 2011 году по программе «народная парковка» и благоустроена на деньги жителей.

Рабочие пояснили, что на этом месте решением властей города запланировано обустройство платной парковки. В результате произошла драка, один из её участников, 72-летний мужчина, был госпитализирован, ещё два человека получили травмы.

В префектуре ЦАО по данному поводу заявили, что ограничение доступа к стоянке с помощью ограждения является незаконным самозахватом земли, так как на участок не оформлены соответствующие правовые документы, подтверждающие право собственности жильцов. Поэтому было принято решение о демонтаже забора.

При этом в префектуре отметили, что самой автостоянкой жильцы могут пользоваться и в дальнейшем.

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