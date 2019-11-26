Москва, , 17:03 — REGNUM Сообщения о взрывном устройстве, заложенном в торговом центре «Речной» на севере Москвы, не подтвердились, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

По информации агентства, проверка торгового центра завершилась, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, ранее из-за сообщений о заложенной бомбе из торгового центра «Речной» на севере Москвы было эвакуировано свыше 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Новосибирска был приговорён к трём годам заключения в колонии строгого режима за ложное сообщение о террористическом акте.

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