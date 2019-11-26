Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:56 — REGNUM 26 ноября 2019 года в Переславском районном суде был оглашен приговор бывшему главе Переславского района Владимиру Денисюку — он осужден на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и с запретом на 2 года занимать должности в органах государственной и муниципальной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Денисюк

Напомним, Владимир Денисюк обвинялся по статье о превышении должностных полномочий за выдачу разрешений на строительство на участках в границах объекта археологического наследия «Селище Клещино, 10−12 вв.» Размер ущерба, определенный следствием, составлял больше 2 с половиной миллионов рублей. Суд переквалифицировал обвинение на статью 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд установил, что глава Переславского района действовал сознательно, понимая, что выдавать разрешения на строительство было нельзя.

Вместе с тем суд, исследовав все обстоятельства дела, пришёл к выводу, что размер ущерба, определённый следствием, завышен. Действиями Владимира Денисюка причинен ущерб при строительстве только одного жилого дома. Второй был фактически возведен ещё до выдачи разрешения на строительство, а постройка заборов, мощение дорожек и обустройство скважин не входят в сферу регулирования таким документом, как разрешение на строительство. В итоге размер ущерба составил 674 тысячи рублей, что также было признано судом как повлекшее тяжкие последствия.

Иск департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области о возмещении ущерба, который рассматривался одновременно с уголовным делом, выделен судом для отдельного рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства. Здесь предстоит определить степень участия всех лиц, участвовавших в повреждении культурного слоя. До окончания этого судебного разбирательства имущество Владимира Денисюка останется под арестом.

Кроме того, суд вынес частное определение в отношении должностных лиц департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. По мнению судьи, сотрудники департамента бездействовали по выявленным и зафиксированным фактам незаконного строительства на территории объекта археологического наследия. Определение будет отправлено на имя директора департамента Александра Филяева, чтобы подобные нарушения впредь не допускались.

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