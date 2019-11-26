Якутск, , 16:43 — REGNUM Два человека погибли после того, как грузовой автомобиль провалился под лёд на переправе через реку Лена в Якутии. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

ЧП произошло на ледовой переправе Якутск — Хатассы — Павловск. Под лёд провалился грузовой автомобиль, грузоподъёмность его составляет пять тонн. По предварительной информации, причиной провала под лёд могло стать превышение допустимой разрешённой массы автомобиля. Переправа была допущена к эксплуатации для транспортных средств с разрешённой максимальной массой до трёх тонн.

В грузовике находились три человека, спастись удалось только одному. В настоящее время к водолазным работам приступила группа из девяти спасателей-водолазов.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сотрудники ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) и ГИБДД. Уточняется, что ледовая переправа на территории Якутска и Мегино-Кангаласского района временно закрыта для всех видов транспорта.

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