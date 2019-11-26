Пхочхон, Южная Корея, , 15:49 — REGNUM Военные США и Южной Кореи провели совместную операцию по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов вблизи Пхочхона. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей вооружённых сил страны.

По их словам, в операции по зачистке Clean Sweep, проходившей с 4 по 8 ноября, приняли участие около 50 военных из двух стран.

Известно, что совместная операция проводится в четвертый раз. Первая операция Clean Sweep была проведена военными США и Южной Кореи в марте 2018 года.

«Данная операция — отличная возможность для военных двух стран научиться чему-то новому и перенять опыт, а также наладить тесные отношения и оказать реальную помощь гражданским лицам», — отметили представители вооружённых сил Южной Кореи.

Напомним, что 25 ноября на военном полигоне, расположенном недалеко от границы с КНДР, произошел взрыв. В результате детонации взрывного устройства погиб офицер и пострадал солдат-срочник.

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