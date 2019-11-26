Тирана, , 15:46 — REGNUM Министерство Албании по Европе и иностранным делам выступило с призывом к предпринимателям, партнерам и коллегам оказать посильную помощь в знак солидарности гражданам Албании, пострадавшим при землетрясении 26 ноября.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, глава албанского внешнеполитического ведомства Гент Цакай опубликовал номера международных банковских счетов, на которые могут быть переведены средства на помощь жертвам землетрясения:

Для перевода в леках: AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001.

Для перевода в евро: AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003.

Для перевода в долларах США: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002.

Напомним, в 3:55 в Албании произошло крупнейшее землетрясение за последние 40 лет, в результате которого особенно пострадали столица страны Тирана и портовый город Дуррес. В результате землетрясения получили ранения свыше 300 человек. Ещё 13 человек погибли. Сотни людей остались без крыши над головой.

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