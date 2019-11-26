Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Из-за хлопка газа в одной из квартир дома не проспекте Просвещения Выборгского района Петербурга выбило стекла из окон, однако никто не пострадал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

Заявка о ЧП поступила на пульт дежурного около 12:40 мск во вторник, 26 ноября. На место немедленно были направлены спасательные службы, также к дому 27 по проспекту Просвещения стянулись оперативные службы из других ведомств.

«Был не взрыв, а хлопок. Никто не пострадал, выбило только оконные стекла. Сейчас на месте работают следственные и правоохранительные органы, они выясняю все обстоятельства произошедшего», — отметил собеседник агентства уточнив, что дознаватели МЧС на место пока не допускаются.

Причины происшествия выясняются.