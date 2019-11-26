Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Ростовские следователи проведут проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уточняется, что трагедия произошла 21 ноября 2019 года. Ростовчанка, не прибегая к помощи специалистов, родила девочку дома. Через несколько минут ребёнок стал плохо дышать. Спустя время, женщина вызвала бригаду скорой помощи, которая пыталась реанимировать младенца. Однако новорождённая скончалась в автомобиле реанимации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о трагедии стало известно от главного врача областного перинатального центра, куда был доставлен ребёнок.

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