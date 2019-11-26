Липецк, , 15:26 — REGNUM В Липецке пожилая пассажирка сломала позвоночник во время поездки в автобусе, сообщил портал Most.tv со ссылкой на родственников пострадавшей.

Дочь пострадавшей рассказала, что 18 ноября автобус № 33 пытался догнать другу маршрутку, резко затормозил, и пожилая женщина упала. Выйти из автобуса ей помогли другие пассажиры, водитель не вызвал медиков и поехал дальше. В скорой помощи поставили диагноз — перелом позвоночника. О произошедшем сообщили в полицию.

По словам главы городского департамента транспорта Евгения Чекрыжова, сейчас проводится проверка, и водителя привлекут к ответственности, если подтвердится, что в травме пожилой женщины виновен он.