Уфа, 26 ноября 2019, 15:26 — REGNUM Водитель в Уфе, управляя машиной на большой скорости, врезался в учебную автомашину. Видео данного ДТП выложили очевидцы происшествия в социальной сети.
По словам очевидцев, авария произошла на Затонской дороге. Водитель автомобиля «Лада Приора», управляя транспортным средством на большой скорости, объезжал попутные автомобили. В какой-то момент его машина столкнулась с учебным легковым автомобилем одной из автошкол города.
Подробности происшествия пока не сообщаются.