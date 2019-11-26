Брюссель, , 15:48 — REGNUM В 3:55 в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, ставшее крупнейшим землетрясением в этой стране за последние 40 лет.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство, экс-комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнес Хан выразил соболезнования семьям, пострадавшим при землетрясении:

«Глубоко опечален в связи с разрушительным землетрясением в Албании. Посылаю свои искренние соболезнования семьям жертв и надеюсь на скорейшее выздоровление многих раненых», — заявил политик.

Представитель ЕС подчеркнул, что Европейский союз будет рядом с Албанией в трудное время.

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