Тирана, , 15:24 — REGNUM Число жертв мощного землетрясения в Албании достигло 13 человек, об этом 26 ноября сообщает портал Exit.

Также отмечается, что количество пострадавших составляет свыше 600 человек, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Спасательные службы продолжают разбор завалов, число жертв может возрасти.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября, рано утром недалеко от столицы Албании, города Тирана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Отмечается, что столь мощные толчки за последние 10 лет наблюдались в стране лишь однажды.

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