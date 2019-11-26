Прибайкальский район, Бурятия, , 15:19 — REGNUM В Бурятии произошло два разбойных нападения на автозаправочные станции за сутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, оба преступления были раскрыты по горячим следам.

Рано утром 25 ноября неизвестные в масках и с оружием в руках ворвались в помещение АЗС в селе Турка в Прибайкальском районе. Угрожая расправой, они похитили кассовый лоток с 14 тыс. рублей, после чего уехали на машине. Правоохранители немедленно начали поиск подозреваемых, и уже к вечеру того же дня задержали их в селе Горячинск.

«Злоумышленниками оказались трое ранее судимых за имущественные преступления граждан в возрасте от 24 до 34 лет. При этом двое из них — местные жители, третий — приехал в Горячинск из Заиграевского района», — отметили в ведомстве.

У них были изъяты деньги, а также ружье и автомобиль, брошенный на окраине села. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Ночью того же дня сотрудница АЗС в Мухоршибирском районе сообщила полиции о нападении двоих неизвестных в масках и маскхалатах. Вооружённые металлической трубой они украли из кассы около 800 тысяч рублей.

Подозреваемые также были оперативно задержаны, ими оказались местные жители 19 и 20 лет, один из которых был ранее судим. В настоящее время решается вопрос об их аресте.

«Установлено, что часть похищенных денег (около 68 тысяч) они потратили в городе Улан-Удэ на покупку одежды, продуктов питания и развлечения. Оставшиеся денежные средства изъяты», — добавили в МВД.

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